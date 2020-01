Il Sipario Musicale, la grande musica formato lusso

di Cristina Peroglio

Se il lusso è esclusività prima ancora che prezzo, loro ne sono i principali interpreti. Sono infatti quelli che riescono a riservare solo per i loro clienti i teatri d’opera più prestigiosi del mondo, con spettacoli a porte chiuse, o a procurare biglietti e viaggi per melomani incalliti, o ad aprire porte, sempre legate alla musica, che nessuno può varcare.

Il Sipario Musicale festeggia quest’anno 25 anni di storia, serve ogni anno più di 8.000 clienti e si è ritrovato ad essere un tour operator ‘luxury’ quasi a sua insaputa.



“Diciamo che la qualità è sempre stata una priorità per noi – racconta Andrea Cortellazzi, responsabile marketing – ma da una certo punto in avanti della nostra storia abbiamo registrato un aumento di richieste non solo per eventi esclusivi, ma per sistemazioni e servizi anch’essi caratterizzati dall’esclusività. Così ora siamo in grado di lavorare con clienti up e upper level dando il prodotto che richiedono”.



Il punto di svolta è stato il 2001. “Siamo diventati partner del Fai per la realizzazione di viaggi musicali con pacchetti per gli appassionati italiani. E ci siamo resi conto che il mercato di casa nostra che segue gli eventi musicali ha uno standing elevato anche per i servizi aggiuntivi. Eravamo abituati con gli stranieri che volevano seguire la grande musica italiana: per loro il lusso è avere il posto migliore a teatro, mentre gli italiani chiedono l’hotel 5 stelle, il ristorante stellato, l’esperienza di lusso”.



I prodotti esclusivi

Ma per Sipario Musicale l’esclusività è il vero prodotto lusso. “Fra le cose di cui siamo più orgogliosi, essere riusciti a riservare solo per i nostri clienti il teatro La Scala di Milano e La Fenice di Venezia, con spettacoli a porte chiuse solo per noi – dice ancora Cortellazzi -; e ancora, la partnership con l’archivio Ricordi, a cui possono accedere solo i nostri clienti”.



Perché anche i clienti melomani amano ciò che è uno status symbol: “Essere gli unici a poter partecipare a un evento, soprattutto per gli italiani, è davvero un plus”.



Il programma 2020

“Questo è un anno particolarmente ricco sulla scena mondiale degli eventi, e quindi lo sarà anche per la nostra programmazione – dice Cortellazzi -. Avremo i concerti che si terranno nel mondo per il 250 anniversario della nascita di Beethoven, gli eventi dedicati a Verdi che si terranno a Parma, Capitale italiana della Cultura. E ancora i viaggi alla scoperta degli incredibili teatri d’opera in Oman e negli Emirati Arabi, a poi New York e Gerusalemme”.



Un anno, insomma, che promette grande musica e grandi successi.