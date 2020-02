08:04

La debacle di Thomas Cook ha sconvolto il mondo del turismo internazionale ma, fatte le debite proporzioni, anche sul nostro mercato il 2019 e l’inizio del 2020 hanno portato all’alza bandiera o all’inattività di alcuni dei player che hanno fatto la storia del comparto.

Fra tutte, vengono subito alla mente le alterne vicende vissute dal Gruppo Arkus e dai marchi Best Tours, Metamondo e I Viaggi di Atlantide, ma non vanno dimenticati nemmeno Marcelletti o Tui Italia. Si è parlato della crisi di un modello di tour operating ormai superato, dei conti che non tornano più, del rischio del mono prodotto e delle mutate esigenze della clientela.



