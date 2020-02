Tour Esclusivi nel Sud Italia: le nuove proposte di Imperatore Travel

12:27

Un nuovo catalogo con 40 tour esclusivi nel Sud Italia garantiti tutto l'anno, privati e su misura: è l'affondo di Imperatore Travel World per il 2020. Già in distribuzione nelle adv, la nuova raccolta ha l'obiettivo di proporre in modo diverso un prodotto classico: dall'itinerario a Napoli tra sacro e profano alla 'Sicilia Magica', con tappe tra architettura barocca e i produttori di pistacchi di Bronte, dalle Eolie alle minicrociere in barca a vela nelle Pelagie, dalle spiagge di Lampedusa ai Sassi di Matera.

Particolarmente curato il ventaglio di esperienze proposte: show cooking, escursioni in jeep sull'Etna, body rafting in Sicilia, le terme a Ischia. "Siamo tutti animati da una grande passione per il bello - spiega Luigi Polito (nella foto), general manager del t.o. -. Sappiamo bene che la vacanza travalica il materiale, è un'emozione, un bisogno indispensabile sognato tutto l'anno. Per questo ci impegniamo ogni giorno a offrire il meglio di noi stessi e del territorio che amiamo profondamente: l'Italia del Sud". O. D.