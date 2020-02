10:53

“Il fatto che Air Italy abbia cessato le operazioni è certamente una notizia che non ci voleva ma, per quel che ci riguarda, in termini operativi questo non ci tocca”. Rosita Angelini, amministratore unico di MySunSea tour operator (nella foto), tiene a precisare come la messa in liquidazione del vettore non avrà ripercussioni sull’attività del suo operatore, per il quale la Sardegna rappresenta una porzione importante di programmazione.

“Da tempo - spiega - abbiamo dovuto adattare la nostra programmazione alla situazione del trasporto aereo” che, aggiunge, è sempre stato il punto debole della Sardegna. Per questa ragione MySunSea ha “resettato la programmazione basandosi solo ed esclusivamente sul trasporto via mare, che ha risolto ogni problema di schedule e timing a vantaggio del passeggero, in termini di costi e affidabilità”.



Vettori poco disponibili

Secondo Angelini pianificare i soggiorni delle proposte del t.o. in Sardegna - basate su appartamenti e residence, qualche hotel e case vacanza - utilizzando il trasporto aereo era diventato impossibile “a causa della poca elasticità, tariffe eccessive, poca disponibilità a venire incontro ai tour operator e alle loro esigenze da parte delle compagnie aeree”.