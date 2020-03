Dirotta da noi, nuova policy per il Mare Italia: via a #partiperlestate

11:53

Si chiama #partiperlestate la nuova iniziativa del tour operator Dirotta da noi per il Mare italia, “per ridare serenità alle agenzie di viaggi partner e rassicurare il cliente” spiega la ceo dell’operatore, Sara Calabrese.

Annullamento senza giustificazione

La nuova policy consente l’annullamento gratuito per qualsiasi motivo, senza alcuna giustificazione, fino a 30 giorni dalla partenza “restituendo non un semplice buono voucher, ma l'intera somma versata".



Le risorse messe in campo in questi giorni dall'operatore interessano anche l'aspetto del pricing, con la campagna promozionale #prezzo+basso, con cui garantisce il prezzo più basso sul mercato italiano su 100 villaggi e resort nel nostro Paese, oltre che per i suoi 6 DClub in Italia e Albania.



A ciascuno il suo ruolo

"Dobbiamo cercare di operare in maniera congiunta - osserva la ceo -: noi tour operator abbiamo l'obbligo di dare sempre più strumenti alle agenzie per cercare di arginare il più possibile la perdita di vendite di queste settimane e future, e le agenzie a loro volta devono cercare di resistere e di attrarre la loro clientela in agenzia”.



E aggiunge una nota polemica: “Ci sarebbe - dice - anche un terzo attore in questo cerchio: lo Stato, che finora non sta partecipando in maniera considerevole per aiutare il settore".



Azioni mirate sul territorio

Parte del team del t.o. sta lavorando in questi giorni a supporto della rete commerciale e del reparto IT, cercando di studiare assieme alle agenzie parnter azioni mirate sul territorio per portare i clienti in agenzia, cercando di rassicurarli. “Dobbiamo essere forti e tenere duro in questa situazione difficile per tutto il settore turistico italiano - conclude Calabrese -. Noi non rimaniamo fermi, noi ci siamo e vogliamo esserci”.