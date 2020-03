08:35





Sicuramente verrà ricordato come uno dei periodi più difficili nella storia del nostro Paese.



Gli eventi delle ultime settimane stanno avendo ripercussioni sulle vite di ciascuno di noi ma anche sul sistema sanitario, sull’economia e sulla condizione finanziaria di chi lavora nel turismo.



Nella nuova puntata del podcast di TTG Italia Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) il direttore di TTG Italia Remo Vangelista analizza gli ultimi sviluppi della situazione italiana e non solo. Perché ormai è chiaro che la Penisola non è la sola osservata speciale d’Europa. Dai tagli dei voli da parte di Ryanair ai warning che stanno colpendo anche diversi Paesi dell’Ue, fino alla situazione delle aziende di casa nostra: sono tanti gli elementi di cui tenere conto per cercare di capire come potrà essere il turismo una volta che la bufera sarà passata.



Perché, non bisogna dimenticarlo, #andratuttobene.