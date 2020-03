Joussen, Tui: “Pronti a ripartire appena possibile”

14:42

"Ora non è il momento di viaggiare per il mondo, ma una cosa è certa: il desiderio delle persone di fare turismo sarà sempre forte". È il ceo del Gruppo Tui, Fritz Joussen (nella foto), a ricordare che "non appena la situazione tornerà alla normalità, Tui sarà pronto".

Come riportato da Preferente, il numero uno di Tui prosegue "Possiamo fare ciò che sappiamo fare meglio meglio, ovvero soddisfare i sogni di milioni di clienti". In una lettera inviata a tutti i dipendenti, il manager riconosce che "ci aspettano settimane di incertezza, perché il turismo è particolarmente colpito dalla pandemia".



Le misure adottate dai governi, come le restrizioni ai viaggi in quasi tutti i paesi, erano fino a poco tempo fa "impensabili e il loro impatto globale sarà senza precedenti".



Joussen sottolinea che il Gruppo Tui "sta mantenendo tutti i processi di lavoro" al fine di riprendere la sua attività quando la situazione lo consentirà.



Al momento, ha scelto di sospendere la stragrande maggioranza delle operazioni programmate "fino a nuovo avviso", compresi pacchetti turistici, crociere e soggiorni in hotel. Alla luce di questa situazione, il consiglio di amministrazione ha congelato le previsioni sui risultati per l'esercizio 2020. Si astiene inoltre dal fornire qualsiasi nuovo orientamento al perdurare delle circostanze attuali.