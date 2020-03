08:04

Dopo qualche giorno, necessario per comprendere la situazione e mettere in campo i primi provvedimenti d’urgenza, il Gruppo Nicolaus fa il punto sulla situazione e, per bocca del direttore commerciale Isabella Candelori (nella foto), fa focus sulle attività in fase di realizzazione.

Una situazione inaspettata

"La situazione in cui ci siamo trovati, più o meno improvvisamente, era imprevedibile – spiega la manager -. Neanche nelle peggiori previsioni, se solo ripensiamo alla terza settimana di febbraio, si sarebbe potuto pensare alle condizioni in cui stiamo operando adesso. Fortunatamente la cornice normativa entro la quale ci muoviamo oggi, ci permette di proseguire con la nostra attività. Il decreto 22 marzo 2020, infatti, al punto c) sancisce che “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”.



Smart working a pieno ritmo

“Fortunatamente – prosegue la Candelori - lavoriamo in un'azienda che ha già sperimentato in passato, per diverse necessità, il lavoro in remoto e ha puntato da tempo alla tecnologia più innovativa e ad un processo spinto di digitalizzazione aziendale. In Nicolaus l'adattamento a questa modalità è stato rapido e fortemente sponsorizzato dal management. Ci siamo organizzati in tempi molto rapidi in gruppi di lavoro sempre connessi tra loro. Cerchiamo di gestire in maniera diversa ma efficace la quotidianità; siamo interconnessi e divisi per reparti, che mai hanno interrotto la loro attività”.



Gli obiettivi primari

Fra gli obiettivi, “Il primo è quello di rispondere in maniera seria, efficace e collaborativa ai colleghi agenti di viaggi che, nel nostro settore, stanno compiendo anch'essi un lavoro incredibile per rilavorare tutte le pratiche presenti e future e rispondere alle domande della clientela, illustrando e chiarendo tutte le novità normative. È un lavoro, anche il loro, delicato in questa particolare contingenza ed il nostro principale scopo è quello di essere al loro fianco anche in questa nuova modalità di lavoro: siamo riusciti infatti a mantenere attivi sia i nostri numeri di telefono sia i contatti email e sono di conseguenza rimasti invariati tutti i canali di contatto”.