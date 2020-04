La profezia Club Med:

08:05

"Questa estate la montagna sarà molto attrattiva". È la profezia di Xavier Mufraggi, d.g. di Club Med per l'Europa e l'Africa.

In un'intervista rilasciata a Tourmag, infatti, il manager ha spiegato come il t.o. sta monitorando da vicino quel che accade nei resort del Gruppo in Cina, riaperti a scaglioni nelle scorse settimane. "Seguiremo il ciclo del virus e riapriremo al più presto, Paese per Paese e resort per resort".



Viaggi di prossimità

Nessuna data certa, quindi, ma l'aspettativa che almeno inizialmente "i clienti opteranno per soggiorni di prossimità, non troppo lontani da casa. E la montagna sarà una destinazione molto attraente: riteniamo che i nostri resort sulle Alpi italiane e francesi siano particolarmente adatti alle esigenze del post crisi sanitaria, grazie all'alto livello di comfort in mezzo alla natura con ampi spazi e una sensazione di libertà".



E in Italia, prosegue, "faremo lo stesso, offrendo ai nostri clienti destinazioni vicine come il nostro resort di Cefalù in Sicilia e il Pragelato Vialattea, in montagna". O. D.