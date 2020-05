Mondovela prepara la ripresa: da giugno in barca a vela in Italia

15:30

Il turismo nautico può rivelarsi una chiave di volta per una ripartenza in sicurezza e rispettando tutti i protocolli relativi alla prevenzione del coronavirus. Ne sono convinti in Mondovela, tour operator che ha messo in luce le positive prospettive per il futuro.

Pubblicità

Guglielmo Masala, amministratore unico di Mondovela, ha evidenziato che, se e quando si potrà riprendere a navigare quest'estate – probabilmente da agosto -, le destinazioni saranno in Italia, e da porti raggiungibili in auto, con un'incognita per le nostre isole maggiori dovuta alla piena ripresa dei trasporti e dei voli.



I segnali delle prime richieste indicano la preferenza della barca a noleggio per famiglie con bambini e, in subordine, gruppi di amici consolidati. La barca, se opportunamente sanificata, è uno dei mezzi più sicuri dal punto di vista igienico sanitario.



Matteo Ratti, esperto sia del mondo portuale sia dell’ambito charter, ha aggiunto come sia necessario garantire la sicurezza nei porti turistici. Si sta lavorando a dei protocolli che possano consentire un accesso e uno sbarco sicuro, creando corridoi preferenziali e banchine differenziate.