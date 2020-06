Costa Crociere lancia la nuova campagna digital internazionale

14:35

È online da oggi su tutti i canali digitali di Costa Crociere ‘The Holiday we miss – La vacanza che ci manca’, la nuova campagna dedicata all’Italia e ai mercati europei prioritari della compagnia: Francia, Spagna, Germania, Austria e Svizzera.

La campagna ripropone il concetto alla base dello storico spot pubblicitario - che raccontava in maniera ironica la difficoltà di ritornare alla vita quotidiana dopo essere stati a bordo di una nave Costa - adattandolo alla situazione particolare che le crociere stanno affrontando.



"Un messaggio di positività"

"Come brand del turismo - spiega Francesco Muglia, Vice President Global Marketing di Costa Crociere (nella foto) - abbiamo voluto che la nostra nuova campagna, che diventa anche una piattaforma di comunicazione, possa dare un messaggio di positività sulla ripartenza del settore attraverso una modalità totalmente positiva e con il coinvolgimento diretto dei propri ospiti".



I contenuti 'user generated'

L’iniziativa parte infatti dalla raccolta di oltre 6mila contenuti mandati spontaneamente dagli ospiti più affezionati che mostrano i momenti più belli vissuti a bordo. L’approccio è dunque quello di utilizzare contenuti ‘user generated’, quindi reali, per dare un messaggio positivo e il video hero, perno della campagna, è una sintesi di questi contenuti. “È un modo - commenta Muglia - per condividere le emozioni più belle che sia noi sia i nostri ospiti abbiamo vissuto e che tutti non vediamo l’ora di riprovare”.



Oltre al video, lanciato su tutti i canali di Costa, un ‘holiday wall’ sul sito consumer www.costacrociere.it darà spazio ai tanti contenuti che Costa sta ancora raccogliendo dagli utenti e che verranno anche utilizzati per dare continuità alla campagna attraverso pillole pubblicate sui propri canali social.