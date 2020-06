Il trekking di Adventure Overland in giro per l’Italia

10:34

Valle d’Aosta, Trentino, Liguria, Toscana e Lazio: sono queste le regioni su cui si concentra la nuova programmazione Adventure Overland.

Anche lo storico tour operator fondato da Beppe Tenti e specializzato in trekking in ogni angolo del pianeta, questa estate si converte al must dei viaggi in Italia.



“Il nostro spirito d’avventura, di scoperta e riscoperta – spiega il tour leader Filippo Tenti - ci ha permesso oggi di trovare nuove soluzioni di viaggio e proporre una linea di prodotto alla scoperta di luoghi alternativi e unici del nostro Paese, che rispecchiano la nostra filosofia”.



In programmazione trekking immersi in paesaggi naturalistici spettacolari, dai ghiacciai sospesi alle valli dominate un tempo dai Saraceni, ripercorrendo i passi dei pellegrini che per secoli si recavano verso Pistoia e attraverso le campagne tipiche della Tuscia, alla scoperta di antichi abitati etruschi e preistorici.