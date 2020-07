Naar al fianco delle agenzie su formazione e sicurezza

08:46

E’ tempo di ripartenza e Naar Tour Operator affianca le agenzie di viaggi in una fase particolarmente delicata, in cui si sommano linee guida e protocolli cui attenersi, spesso differenti da una meta all’altra.

Pubblicità

L’operatore ha dato il via a un ciclo di incontri formativi, ciascuno focalizzato su una singola destinazione, area geografica, già pronta ad accogliere i turisti o in procinto di farlo. I primi appuntamenti sono stati dedicati a Mauritius e Maldive, in collaborazione con i rispettivi enti del turismo e i partner Beachcomber Resorts & Hotels, Sun Siyam Hotels, Sun Resorts e Constance Hotels & Resorts: “Abbiamo raccontato in che modo le due destinazioni e le catene alberghiere si sono preparate alla riapertura” ha spiegato Maurizio Casabianca (nella foto), direttore commerciale e marketing del to.



Il progetto formativo alla base di questi appuntamenti esprime la vicinanza di Naar alla distribuzione: “Il nostro intento mira a informare e fornire indicazioni, quanto mai pratiche e aggiornate, riguardo al come e cosa riapre, dagli alberghi con i relativi servizi, alla garanzia dell'applicazione dei protocolli ufficiali. Nel dettaglio stiamo integrando le descrizioni degli hotel in riferimento ai protocolli di sicurezza per evidenziare le strutture che hanno già fornito le garanzie e sicurezze necessarie. Con l'occasione, grazie al supporto di Borghini & Cossa, presentiamo la nuova polizza assicurativa VacanzExtra che abbiamo integrato alle soluzioni We care you smile in chiave anti Covid-19. L’obiettivo è quello di offrire un prodotto il più completo possibile affinché si possa tornare a viaggiare più serenamente”.



Nuovi appuntamenti con Dubai oggi, 21 luglio e Seychelles & Abu Dhabi giovedì 23 luglio “per concludere il 28 luglio con una panoramica sull’Oriente 2020”.