Una stagione certamente difficile, che però è comunque riuscita a superare le attese della vigilia, sia sul fronte della tenuta dei prezzi, sia su quello del prolungamento di stagione anche in settembre. Il presidente di Aeroviaggi, Marcello Mangia (nella foto), commenta a caldo i dati relativi a prenotazioni che si vanno ancora definendo in questi giorni. “Sicuramente siamo stati favoriti dal fatto di concentrare il nostro core business sulla Sicilia – spiega il manager -. In generale, quindi Sardegna compresa, ci attendevamo un calo di fatturato estivo del 60-70% e ci siamo mantenuti al di sotto del 60%. L’occupazione media di settembre, in Sicilia in particolare, ha addirittura superato quella del corrispondente periodo del 2019”.

Verso il 2021

Se è vero che la Sardegna ha registrato numerosi annullamenti proprio su settembre a causa del battage mediatico degli ultimi tempi, è altrettanto vero che Aeroviaggi non smetterà di puntarci anche nel 2021.

“Sono convinto che nel 2021 assisteremo al boom di Sicilia e Sardegna, anche perché tutti i primi indicatori viaggiano in questo senso. Tui ad esempio ci ha già riconfermato e prolungato gli impegni sul 2021 e proprio oggi abbiamo ricevuto la prenotazione del primo cliente francese. Dal canto loro, anche tanti tour operator italiani, con i quali stiamo concludendo accordi specifici, si stanno riconvertendo all’Italia e sono a caccia di posti letto per il 2021”.

Mangia riconferma poi il trend delle “prenotazioni last minute, sull’onda dell’incertezza che ancora regna in questo periodo”.



La forza del Bonus Vacanza

Intanto, la stagione che va chiudendosi, caratterizzata da un “Notevole aumento di costi a causa dell’emergenza Covid-19, bilanciati tuttavia da un buon andamento del prezzo medio di vendita” registra anche il positivo trend del Bonus Vacanze. “Per quanto ci riguarda, si è trattato di un ottimo strumento di vendita - specie sul mercato del Centro-sud - e sostegno alle agenzie, che lo hanno correttamente recepito e sfruttato di conseguenza. Il che, tradotto in cifre, per Aeroviaggi significa circa 4mila bonus registrati”.

Entro fine anno Mangia stima di contenere le perdite arrivando a totalizzare ricavi pari a circa 40 milioni di euro, “il 57% circa in meno rispetto al 2019. Ma comunque specchio di un fatturato di qualità migliore rispetto alle attese per via dei prezzi che hanno tenuto bene”.



Sicilia fuori stagione con Winter Sun

Intanto, in attesa dell’estate 2021, Aeroviaggi punta alla destagionalizzazione, riaprendo da Capodanno la struttura di Sciacca in Sicilia. “Dopo alcuni lavori di ristrutturazione, rimarremo aperti anche in gennaio, febbraio e marzo per favorire un long stay in Sicilia a una tariffa particolarmente competitiva”. La promozione ‘Winter Sun’ prevede infatti quote a partire da mille500 euro per quattro settimane.