L’eco della campagana #torniamoaviaggiare va amplificandosi e sono numerose le condivisioni e il sostegno manifestati anche da attori del comparto turistico che si rivolgono a target differenti.

La 'nuova normalità'

Fra gli altri, si unisce alla campagna lanciata da TTG Italia anche Erika De Santi, co-founder e managing director di WeRoad, che spiega come “Una nuova normalità è possibile, anche nel mondo del turismo e la campagna #torniamoaviaggiare lanciata da TTG Italia rappresenta un modo veloce e virale per sensibilizzare enti e istituzioni. Anche WeRoad, la più grande community online di viaggiatori, si unisce al coro e dà voce alle migliaia di giovani traveller che non vedono l’ora di tornare alla scoperta del mondo”. Perché, spiega la manager, “Viaggiare è una ricchezza per tutti: sia per noi che partiamo, sia per le popolazioni locali e le loro economie. Il viaggio ci permette di cambiare prospettiva, di guardare il mondo con occhi diversi, di conoscere nuove culture. Ci uniamo al grido di #torniamoaviaggiare perché siamo convinti che ricominciare a viaggiare, in totale sicurezza, sia fondamentale e necessario. Non è un problema solo dei tour operator italiani, ma intere economie sono in seria difficoltà per la mancanza di viaggi”.



Campagna da amplificare

“È fondamentale dettare protocolli internazionali chiari per permettere una maggiore libertà di movimento, e allo stesso tempo concedere sempre più fiducia agli operatori del settore che ormai da mesi si sono adattati alla situazione. Il Covid-19 e prassi come fare il tampone alla partenza e all’arrivo diventeranno molto probabilmente la nuova normalità. Abbiamo quindi deciso di lanciare la campagna utilizzando l’hashtag #torniamoaviaggiare proposto da TTG. Con questa campagna vogliamo raccontare non solo che il viaggio è una ricchezza per tutti, ma anche le conseguenze che il non poter viaggiare ha sia per gli operatori che per le popolazioni locali”.



Il messaggio di KappaViaggi

Alle parole di De Santi fanno eco quelle di Michele Mazzini, direttore di KappaViaggi nonché direttore sviluppo internazionale del Gruppo NG Travel, che in un messaggio indirizzato al direttore di TTG Remo Vangelista condivide e sostiene la campagna.

“Il blocco delle frontiere e l’organizzazione in ordine sparso dei vari stati europei - scrive Mazzini - sono una calamità per l’industria del turismo. I danni sono enormi, le ripercussioni sull’economia dei diversi Paesi per il mancato afflusso di visitatori sono gravissime e riguardano tutti i comparti del turismo, dai viaggi, all’alberghiero, alla ristorazione. Il suo invito a condividere, da parte dei governo, una presa di posizione chiara e adeguata per una ripresa dei viaggi per e dall’Italia, non può essere che appoggiato. Ovviamente nel rispetto di regole sanitarie che si possono e si devono applicare”.



Appuntamento a TTG Travel Experience

C’è bisogno di coerenza e di “armonizzazione delle regole a livello europeo e sarebbe importante che il Governo italiano sia motore di questa iniziativa. È lecito quindi attendere un’iniziativa, magari lanciata nel corso della prossima edizione di TTG Travel Experience a Rimini (sognare è ancora possibile!)”. KappaViaggi è "con il direttore di TTG Italia, con la redazione e tutto il comparto turistico nel richiedere una migliore gestione di questa situazione eccezionale, prendendo in considerazione le richieste e i consigli di un comparto ormai in ginocchio".