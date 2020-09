Tramundi: la travel company incassa 1,5 milioni di finanziamenti

12:58

Una startup del turismo nata all’alba della crisi Covid, ovvero lo scorso febbraio, ha chiuso un round di finanziamenti da 1,5 milioni di euro. Si chiama Tramundi ed è una travel company tutta italiana (sede legale a Milano e sede operativa a Catania) che offre mete ed escursioni in tutto il mondo in compagnia di guide locali esperte.

Il modello di per sé è abbastanza consolidato nel turismo ma, come sottolinea ilsole24ore.com, è ancora in grado di attirare l’attenzione degli investitori.



La forza del progetto, secondo i fondatori, risiede nella stretta collaborazione con le realtà turistiche locali. E le vendite della scorsa estate, pur tenendo conto dell’emergenza, sembrano aver ripagato gli sforzi.