Royal Caribbean cerca su Facebook i volontari per le crociere di test

15:36

“È tempo di tornare all’avventura. Avete letto bene. Cerchiamo clienti che vogliono essere i primi a tornare in mare. Volete saperne di più? Cercate: Volunteers of the Seas”.

Con questo post sulla propria pagina Facebook che gioca anche sulla struttura del nome delle navi della compagnia, Royal Caribbean ha avviato la campagna per la ricerca di volontari, tra i propri clienti più affezionati, che abbiano voglia di imbarcarsi sulle crociere di test prima di riprendere le regolari operazioni.



Dopo lo stop al ban sulle crociere in America, è stato infatti stabilito che il ritorno in mare dovrà essere preceduto da alcune prove che testimonino l’efficacia della misure messe in atto per la sicurezza a bordo delle navi. Obbligo che Rci ha deciso di trasformare in oppertunità per riconquistare i propri clienti.