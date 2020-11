Sporting Vacanze premia gli sposi al Lux South Ari Resort

10:05

Sporting Vacanze, in collaborazione con Lux South Ari Atoll, rilancia sul soggiorno al Lux South Ari Resort alle Maldive, proponendo fino al 30 novembre una speciale promozione.

Con ‘Lo sposo paga la metà…al resto ci pensa Lux South Ari Resort’ si vuole offrire un incentivo in più alle agenzie di viaggi per spingere sulle prenotazioni dedica di viaggi di nozze.

Pubblicità

Per innovare la promozione, si è spostato il focus sul futuro marito, mantenendo viva l’attenzione su questo cluster che anche in un momento così instabile continua a rappresentare un bacino importante per il mercato agenziale.

La promozione, veicolata su tutti i canali social e condivisa anche dalle agenzie, includerà nel pacchetto un piatto di frutta e una bottiglia di spumante in camera all'arrivo, un massaggio di coppia da 30 minuti presso la Spa tra le ore 10 e le ore 14, una crociera al tramonto, un servizio fotografico e la stampa di una foto, la riduzione del 25% sui trattamenti nella Spa.



La promozione sarà valida per soggiorni fino al 31 ottobre 2021 nelle camere Beach Pavilion, BeachVilla e Water Villa con possibilità di modificare senza penale fino a tre giorni prima della partenza, riprenotando il soggiorno in altra data. Unica formalità richiesta: al momento dell’arrivo al resort deve essere presentato il certificato di matrimonio, che deve essere stato celebrato entro 12 mesi.