12:54

Le imprese ricettive saranno "obbedienti nell'accettare i sacrifici" imposti dalle decisioni del Governo, ma non possono essere lasciate sole.

Questo l'appello lanciato dal presidente di Th Resorts Graziano Debellini dopo le ultime restrizioni agli spostamenti di fine anno. "Per noi il Natale e le festività - ha spiegato all'Adnkronos - rappresentano il 30-40% del fatturato e talvolta della marginalità di una stagione invernale. Perció è un colpo al cuore enorme, decisivo, che richiede un intervento da parte dello Stato importante per aiutare le strutture a fronteggiare questa situazione".



Ma secondo Debellini non bastano i ristori: "Serve un intervento regolatore dello Stato che sospenda gli accordi tra la parte immobiliare e quella gestionale". E si deve intervenire anche sui rientri di prestiti concessi alle imprese a partire dalla scorsa primavera. A. D. A.