Dall’idea dei viaggi al buio di Virgin Atlantic fino alle prospettive per il prossimo anno, passando dai principali protagonisti del settore, fino ai progetti degli operatori del turismo, che continuano a combatter in prima linea. Nelle ultime settimane il podcast Gente di Viaggi ha raccontato le vicende del turismo con commenti e analisi, tra notizie e curiosità dal settore più colpito dalla crisi Covid.

Settimana dopo settimana, Gente di Viaggi ha evidenziato le tendenze del comparto travel, con appunti e riflessioni che hanno messo in evidenza le principali problematiche del momento. La situazione delle agenzie, i possibili scenari del 2021, i progetti del tour operating: puntata dopo puntata il podcast ha cercato di fare luce su un momento particolarmente difficile. Un modo diverso di raccontare il turismo, lanciato a febbraio di quest’anno, sempre con lo stile che caratterizza l’informazione targata TTG Italia.



Ecco dunque un viaggio attraverso le ultime puntate del podcast, per ripercorrere le principali notizie di una fine d'anno tutta in salita.







La speranza americana del ceo di Delta Air Lines: “Il leisure ripartirà entro l’estate del 2021”

Il direttore di TTG Italia Remo Vangelista analizza le dichiarazioni del deo di Delta Air Lines, che lanciano una nuova luce sulla prossima primavera e sul destino del trasporto aereo.







La ripresa del turismo sarà lenta. Ma è una buona notizia

La ripresa del turismo sarà lenta e graduale, ma questa potrebbe non essere una cattiva notizia. Nella nuova puntata di 'Gente di viaggi' il punto sulle possibili conseguenze di un'improvvisa ripresa dei viaggi.







Patanè: “Un lockdown lungo dieci mesi”

"Un lockdown lungo dieci mesi". Così il presidente di Confurismo Luca Patanè ha commentato le ultime decisioni del Governo, evidenziando il periodo di difficoltà che sta vivendo il turismo. L'analisi del direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista







Virgin Atlantic e l’idea viaggi al buio per i turisti inglesi

Virgin Atlantic stupisce e lancia i viaggi 'al buio' con il nuovo prodotto Escape Pass. L'analisi del direttore di TTG Italia Remo Vangelista.







Graziano Debellini e la passione montana: “Cambiano approccio per salvare il prodotto”

Il turismo invernale appeso a un filo: il podcast del direttore di TTG Italia Remo Vangelista







La gara dei tour operator per nuovi villaggi sul Mare Italia

Il direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista fa il punto della situazione su villaggi e prodotto, in un momento particolarmente delicato per il turismo







Lazzerini al lavoro per mettere a punto la squadra di Ita

Fabio Lazzerini, nuovo ceo di Ita, è al lavoro per mettere a punto la squadra al timone della compagnia. Le ipotesi del direttore di TTG Italia Remo Vangelista.







Cosa resterà del turismo dopo il lockdown?

Tour operator, compagnie aeree, turismo: cosa troveremo al termine di questo lungo lockdown? Parte da questa domanda l'analisi del direttore di TTG Italia Remo Vangelista.







Franco Gattinoni: “Solo il 20% delle agenzie oggi è operativo”

Numeri impressionanti: oggi solo il 20% delle agenzie del gruppo Gattinoni è operativo. Il podcast del direttore di TTG Italia Remo Vangelista