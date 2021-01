Kuda Tour Operator: nuova sede a Roma

11:12

Kuda Tour Operator non si ferma e prosegue sulla strada degli investimenti in attesa delle ripartenza delle destinazioni a lungo raggio.

L’ultima novità riguarda il cambio di sede: dal 1 febbraio il t.o. trasferisce i propri uffici in Circonvallazione Clodia 26 a Roma.

Kuda Tour Operator prosegue inoltre con tutta la consueta programmazione, che spazia dall’Africa all’Oriente, comprendendo anche Medio Oriente, Nord Centro e Sudamerica e Oceano Indiano. Valida per il 2021 la promozione messa a punto in sinergia con le agenzie ‘Da zero a cento’ che come ricordato da Giancarlo Brunamonti (nella foto), direttore commerciale dell’operatore, “intende immaginare un 2021 che da zero si muova e aumenti progressivamente la propria forza per tornare a 100”. Per arrivare a questo risultato è stata messa a punto una politica commerciale flessibile sulle cancellazioni che favorisce le prenotazioni anticipate.



Tutti i contatti all’interno della nuova sede restano invariati, sia per quanto riguarda gli indirizzi mail relativi a prenotazioni, gruppi e commerciale, sia per quanto riguarda la linea telefonica diretta.