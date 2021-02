11:01

Costa Crociere si prepara a riprendere il mare. La compagnia annuncia il ritorno di Costa Smeralda a partire dal 27 marzo e di Costa Luminosa dal 2 maggio.

Per quanto riguarda Smeralda, l’itinerario resterà invariato: mini-crociere di 3 e 4 giorni tra alcune città italiane, oppure una crociera di 7 giorni con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari.



Dal primo maggio Smeralda salperà anche alla volta dell’estero, con crociere di una settimana che toccheranno, oltre a Savona, Civitavecchia e Palermo, anche Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca.



Costa Luminosa invece partirà il 2 maggio da Trieste e il giorno successivo da Bari, con crociere di una settimana in Grecia e Croazia.



I protocolli di sicurezza

“La compagnia - si legge in una nota di Costa Crociere - sta lavorando con le autorità nazionali e locali dei Paesi compresi negli itinerari delle sue navi al di fuori dell’Italia, per definire nel dettaglio le modalità di svolgimento delle sue operazioni, con procedure sanitarie e di sicurezza ulteriormente potenziate grazie all’implementazione del Costa Safety Protocol”.



Le misure previste da Costa comprendono sia le norme a bordo delle navi sia a terra e sono già state applicate negli scorsi mesi. Le regole prevedono la riduzione del numero di ospiti, i test con tampone per clienti ed equipaggio, visite solo con escursioni protette, utilizzo delle mascherine e distanziamento.



Costa precisa che le altre crociere in programma fino a fine maggio non comprese nel programma aggiornato oggi saranno cancellate. La compagnia sta provvedendo a informare clienti e agenti di viaggi interessanti dai cambiamenti.