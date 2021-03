di Silvana Piana

08:03

Per anni, l'industria delle crociere è andata avanti a tutta velocità, sino a quando la pandemia non ha causato un'improvvisa interruzione in tutti gli oceani del mondo. Con l'aiuto di concetti innovativi e nuove navi le compagnie vogliono ora uscire dalla crisi e navigare in sicurezza.

Il futuro delle crociere è stato un tema di ITB Berlin Now, e da qui sono emerse 5 tendenze che indicano la strada da percorrere, almeno stando a Jörg Bertram, esperto del settore. Ed eccole: la crociera sta diventando più sostenibile; i fiumi sono i nuovi oceani; spedizioni di lusso alla fine del mondo; strategie contro l'overtourism; le dimensioni contano anche per le navi.



Sostenibilità

Con la sostenibilità quale punto focale dei prossimi anni, le crociere dovranno sempre più rivoluzionare la propria attività, dalla cannuccia di plastica al bar al sistema di propulsione ibrida 'heavy oil free'. Di un certo rilievo anche la tendenza verso la crociera fluviale, a bordo di navi progettate con aree termali, con bici per escursioni a terra e pacchetti per attrarre famiglie, golfisti e giovani. Alla fine del 2019 erano in costruzione 52 navi lusso per crociere avventura, dotate di elicotteri per spedizioni terrestri o sottomarini per esplorazioni subacquee, suite sino a 200 mq e ristoranti stellati; dopo la pandemia la maggior parte di loro farà il viaggio inaugurale in Antartide, al Circolo Polare Artico, in Amazzonia e alle Andamane. S. P.