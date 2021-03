Pompili, Veratour: “Siamo pronti a ripartire a 300 all’ora”

10:21

Nel servizio di apertura dell’ultimo numero di TTG, online sulla Digital edition, Stefano Pompili, d.g. Veratour, prova a lanciare un segnale positivo al mercato "perché io sono un ottimista nato, però arrivo e arriviamo da una situazione devastante. Però sento che in tanti siamo pronti a ripartire a 300 all'ora. Abbiamo bisogno del segnale di partenza perché tutta questa incertezza fa male alle imprese". Imprese che in molti casi hanno le ossa rotte e le casse ridotte al lumicino. Con dipendenti sfiniti da lockdown e cassa integrazione devastante. "Per la prima volta nella nostra storia abbiamo messo il personale in cassa - prosegue Pompili -. Una cosa che ci fa stare male e vorremmo mettere fine a questo nel giro di poco tempo”.

