08:04

Da una parte il lavoro intenso per riavviare la macchina dal prossimo primo maggio garantendo la massima sicurezza ai propri ospiti. Dall’altra iniziare a guardare un po’ più avanti, a quando, si spera, tutto questo sarà alle spalle e anche per l’industria delle crociere ci sarà un ritorno alla normalità.

È in questa seconda ottica che Costa Crociere ha messo in vendita nelle agenzie di viaggi da ieri tutta la programmazione che coprirà l’arco temporale compreso tra aprile 2022 e lo stesso mese dell’anno successivo.



“La compagnia italiana ha in programma tante novità – si legge in una nota dell’azienda -, in aggiunta agli itinerari che hanno riscosso grande successo negli ultimi anni, in modo da attrarre i nuovi crocieristi e sorprendere anche quelli più esperti. Inoltre, gli itinerari sono stati disegnati per arricchire l’esperienza di crociera, in modo da prevedere soste più lunghe nei porti in alcune delle destinazioni più richieste, con una offerta di nuove escursioni”



Costa Toscana

Entrando nel dettaglio, se Mediterraneo e Nord Europa la faranno ancora da padrone, a maggio 2022 ci sarà anche l’esordio della nuova ammiraglia Costa Toscana, che partirà con crociere tra Italia, Spagna e Francia e una lunga sosta a Ibiza. “La stagione invernale 2022-23 vedrà il ritorno delle Grandi Crociere, con Costa Luminosa – conclude poi la nota -: due fantastiche vacanze di 50 giorni, da Genova a Buenos Aires e da Buenos Aires a Genova, risalendo il Rio delle Amazzoni sino al cuore dell’Amazzonia. Per chi ama i lunghi viaggi c’è anche il Giro del Mondo di Costa Deliziosa, in partenza l’11 gennaio 2023 da Savona, che visiterà Europa, Asia, Africa e America”.