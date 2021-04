Digital detox in barca: Sailogy promuove il viaggio trasformativo

21:00

Da circa un anno, tra doveri e piaceri, gran parte delle attività quotidiane si svolgono davanti a uno schermo. Per disintossicarsi dai dispositivi digitali Sailogy - piattaforma online per il noleggio di barche in tutto il mondo - propone un soggiorno in barca incentrato sulla disconnessione e sullo sviluppo personale.

Dal 29 maggio al 5 giugno i viaggiatori, in compagnia di Alessio Carciofi - esperto di digital detox e docente in Marketing e Digital Wellbeing - potranno partecipare a un viaggio trasformativo e salvaguardare il proprio benessere psicofisico tra sessioni di meditazione, cene silenziose e workshop su come costruire un rapporto sano con la tecnologia. Il tutto con un sfondo d'eccezione: la Costiera Amalfitana. L. F.