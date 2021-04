Ponant: vaccino obbligatorio per salire a bordo delle navi

10:11

Anche Ponant ha deciso di permettere l’imbarco a bordo delle sue navi, che torneranno a navigare a partire dal 16 giugno con l’Islanda, solo a passeggeri vaccinati.

Secondo Hervé Bellaïche, executive vice president sales & marketing della compagnia, la decisione arriva da un confronto con le agenzie di viaggi, che sono i partner principali di Ponant.



“La stragrande maggioranza – dice in un’intervista a TourMag -, circa il 90%, ha risposto a favore di una vaccinazione obbligatoria per salire a bordo, in modo da rendere il viaggio il più sereno possibile”. Senza contare che alcune destinazioni toccate dalla compagnia, come l’Islanda, dove si svolgerà la prima crociera, richiedono la vaccinazione per permettere l’ingresso ai turisti.



Accanto a questo, Ponant continua a mantenere attivo il suo protocollo di sicurezza anti Covid, che prevede test PCR a due giorni dalla partenza, disinfezione di tutte le aree e sanificazione degli ambienti.