Alitalia e Msc unite per l’estate: un volo Roma-Kiel per gli itinerari in Nord Europa

09:49

Alitalia e Msc Crociere rinnovano la collaborazione per l’estate 2021. Attraverso la partnership, dal 3 luglio fino a metà settembre sarà possibile raggiungere il porto di imbarco di Kiel con un volo speciale diretto Roma-Amburgo, in partenza ogni sabato.

“Siamo molto orgogliosi di aver rinnovato questa importante partnership con Msc Crociere, che ci vedrà lavorare insieme in questo momento fondamentale per il rilancio del settore - commenta in una nota Nicola Bonacchi, vice president sales leisure di Alitalia -. L’intesa siglata con Msc Crociere testimonia come, grazie ad un lavoro di squadra, due società come le nostre possano fare sistema ed avere obiettivi comuni per la ripresa del turismo per e dal nostro Paese”.



“L’accordo con Alitalia è una testimonianza ulteriore dell’impegno di Msc Crociere per una ripartenza del turismo in piena sicurezza. Già da agosto 2020 Msc Grandiosa è la stata prima nave da crociera al mondo a riprendere a navigare dopo il lockdown, grazie a un protocollo di salute e sicurezza che oggi è diventato un modello di riferimento - aggiunge Leonardo Massa, managing director Msc Crociere -. Questo sodalizio ci permette di offrire un nuovo prodotto per gli agenti di viaggio e i nostri crocieristi che intendono trascorrere le proprie vacanze in Nord Europa a bordo di Msc Seaview, una della navi più all’avanguardia di tutta la flotta”.