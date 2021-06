12:28

Le cifre dell'operazione rimangono top-secret. Ma una cosa è certa. Tornerà in pista per la prossima stagione invernale il Club Med di Pragelato, sulle Alpi piemontesi, chiuso ormai dallo scorso inverno. Eyal Amzallag, managing director Sud Europa e mercati emergenti, lo ha annunciato nei giorni scorsi, spiegando che l'intervento di restyling consentirà di realizzare un centinaio di camere in più, riprogettare le aree comuni e creare nuove ski-room. "Questo è il momento di investire e di portare questa struttura al livello degli altri prodotti - ha detto Amzallag -. Si tratta di un impegno importante, ma posso garantire che in questo modo riusciremo a soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti".



