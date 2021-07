Go Deluxe, nuova collezione di viaggi a Malta

12:19

Go World, in collaborazione con Malta Tourism Authority, ha presentato una nuova collezione di viaggi di alto livello.

Go Deluxe, cluster della famiglia Go World dedicato all’organizzazione di viaggi esclusivi, propone soggiorni lusso in strutture di alto livello come il Rosselli Boutique hotel a Valletta, palazzo del XVII secolo di proprietà di un orafo rinascimentale con terrazza e piscina panoramica, bar con vista sulla capitale e al suo interno anche il ristorante Grain, stellato Michelin. Su una penisola privata di 74mila mrtri quadri presso il lungomare di St. Julian’s, con iscine all’aperto, ampie terrazze e accesso diretto al mare il resort The Westin Dragonara Resort è, invece, il luogo ideale per chi è alla ricerca di acque limpide e relax.

“Malta è una delle destinazioni che ha già aperto le sue porte al turismo. Comoda, sicura e vicina, si raggiunge facilmente con meno di due ore di volo dall’Italia con voli operati con 20 aeroporti – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World -. Crediamo sia una proposta perfetta per trascorrere le vacanze estive 2021, sia per chi è alla ricerca del lusso e del comfort a cinque stelle, sia per chi desidera seguire le sue passioni come il diving”.

Per gli amanti del diving, Go Scuba propone il pacchetto ‘Malta – Immersioni tra i relitti, per immergersi tra i 26 relitti dell’arcipelago e scoprire spot naturalistici come il Bleu Hole di Gozo e le grotte di Comino.