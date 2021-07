Ponant: una crociera con il Louvre nel Golfo Persico

08:47

Sarà il Golfo Persico il protagonista indiscusso del 2022, grazie all’Expo Dubai che sta attirando le attenzioni del mondo del turismo sull’area.

Un’attenzione a cui non si sottrae neppure Ponant, che per gennaio 2022 lancia una crociera in Medio Oriente realizzata in collaborazione con il Louvre.



‘Tesori del Golfo Persico’ è il nome del viaggio, da Muscat a Dubai, fra Doha e Abu Dhabi a scoprire tappe culturali e prestigiosi musei. A partire da Fujairah, dove si possono vedere armi antiche, costumi tradizionali e oggetti d'antiquariato degli Emirati Arabi Uniti. A Doha, il Qatar National and Islamic Art Museum offre l'opportunità di scoprire la storia di questo paese e della sua gente, oltre al Louvre Abu Dhabi. E ancora i "Fiordi Arabi", canyon e oasi, l'isola di Sir Bani Yas, safari nel deserto, gite in dhow, kayak tra le mangrovie o una visita al Dubai World Expo.



Durante tutta la crociera i passeggeri beneficeranno delle competenze e delle conoscenze di Yannick Lintz, curatore generale e direttore del Dipartimento di Arti Islamiche del Louvre.



La crociera si svolgerà a bordo della Jacques-Cartier, 92 cabine e suite - tutte dotate di balconi o terrazze private -, tecnologia all'avanguardia e rispetto per l'ambiente. Sotto la sua linea di galleggiamento, ha una prima mondiale: il "Blue Eye", un salotto subacqueo multisensoriale che consente di immergerti nel mondo sottomarino.