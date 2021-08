Norwegian Cruise Line: ritorno negli Stati Uniti

10:40

Ncl torna a operare negli Stati Uniti. La compagnia di crociere ha annunciato la partenza della Norwegian Encore dall’Alaska.

“Il nostro ritorno in Alaska è un momento fondamentale non solo per Ncl ma anche per le comunità della zona - commenta Harry Sommer, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line -. L’assenza di crociere lo scorso anno è stata dannosa per l’area, che hanno perso circa 1,5 miliardi di dollari”.



La nave è salpata da Seattle il 7 agosto scorso per la sua prima stagione di viaggi in Alasca. Inoltre sarà la prima nave da crociera ad attraccare al molo Wilderness Landing di Icy Strait Point, costruito in collaborazione proprio con Norwegian.