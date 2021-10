Futura Vacanze: prove di outgoing nei piani invernali

15:09

“L'edizione 2021 di TTG Travel Experience "Rappresenta un importante momento nella fase di ripartenza - conferma Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale trade di Futura Vacanze -. Dopo quasi due anni, ora le prospettive appaiono decisamente più rosee soprattutto per la ripartenza del prodotto estero. Restano comunque delle incertezze. Alcuni aspetti dei corridoi turistici devono essere maggiormente chiariti. Stiamo lavorando alacremente ai protocolli e sul fronte trasporti, aspetti determinanti per la rapida ripresa dei viaggi verso alcune destinazioni fondamentali per il settore come il Mar Rosso, che garantisce una programmazione per 365 giorni l'anno…". (…Prosegue sulla Digital edition di TTG)