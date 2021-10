08:47

"Per noi questa è una seconda ripartenza, in quanto quella del turismo di prossimità è avvenuta un anno fa con le nostre navi in giro per il Mediterraneo. Oggi stiamo guardando alla ripresa negli Stati Uniti per ricominciare a operare sul lungo raggio e ritornare a un turismo a 360 gradi". Queste le parole di Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, dal palco di TTG Travel Experience. La compagnia, che attualmente viaggia con 11 delle 19 navi della flotta in 21 nazioni, ha in serbo numerose novità per i prossimi mesi.

"Opereremo nel Mediterraneo, in Nord Europa, negli Emirato Arabi, in Arabia Saudita e poi ai Caribi, alle Antille e a Miami. Abbiamo aggiunto un itinerario molto bello che parte da Jeddah e il Mar Rosso e l'Arabia Saudita che prevede anche tappe che permettono di visitare Luxor e Petra. Questo è il nostro prodotto invernale che comunque, sottolineo, è superiore al 2019”.



Paola Trotta