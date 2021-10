Enjoy Destinations, ad Abu Dhabi per la finale del Mondiale di Formula 1

15:55

Il fascino di Abu Dhabi e le emozioni dell’ultimo Gran Premio di Formula 1 del 2021. Enjoy Destinations - che attraverso KKM Group è l’unico rivenditore autorizzato in Italia dei pacchetti Formula 1 Experiences - mette in campo un ventaglio di proposte di viaggio per vivere al meglio l’ultima gara della stagione.

L’operatore promette un’esperienza da veri protagonisti, con postazioni preferenziali in tribuna, hospitality nelle scuderie Ferrari, McLaren o Red Bull, accesso al Paddock Club, attività a bordo pista, eventi VIP con i piloti e gli altri personaggi del settore, visita guidata del circuito, selfie con il trofeo, passeggiata lungo la corsia dei box e accesso ad esclusivi backstage.



I pacchetti, realizzati in collaborazione con Emirates, si snodano intorno alle date del Gran Premio, che si svolgerà domenica 12 dicembre, approfittando dei ponti legati alle festività di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata Concezione. Comprendono soggiorno di 6 notti in hotel con trattamento di mezza pensione, tasse e polizza di assicurazione medico bagaglio annullamento valida anche in caso di eventi pandemici.



Inclusi anche la visita di Expo 2020 Dubai e un approfondito tour guidato di Abu Dhabi e Dubai.



È possibile, inoltre, personalizzare l’itinerario con: una tappa a Sharjah, capitale culturale degli Emirati, con visita alla Moschea Al Noor (Moschea delle Luci), al Souq Al Arsah e al Museo della Civiltà Islamica; una spericolata uscita di dune bashing nel deserto, “surf” sulle dune in fuoristrada; o una notte con cena sotto le stelle nel cuore del deserto e la possibilità di partecipare ad una crociera in dhow lungo i fiordi di Musandam Dibba, con tanto di snorkeling per ammirare i fondali.