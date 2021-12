Gruppo Nicolaus, attivo il nuovo dynamic packaging

15:12

È attivo da oggi il nuovo dynamic packaging del Gruppo Nicolaus. Una novità che si caratterizza in primis dalla base tecnologica del nuovo impianto in grado di fornire in real time diverse soluzioni di pacchetto che combinano soggiorno con soluzioni di trasporto.

“Il suo contenuto tecnologico è davvero poderoso e permette alle adv di lavorare in grande velocità e con la certezza di proporre soluzioni garantite qualitativamente e sotto il profilo della competitività – commenta Tonio Vilei, chief digital officer del gruppo -. La nostra piattaforma, in quest’ottica, non è l’ennesimo aggregatore che si presenta sul mercato, ma costituisce una rivoluzionaria infrastruttura tecnologica su cui si poggerà un nuovo mo(n)do di fare tour operating nei prossimi anni: sarà la base per tutta una serie di novità, arricchimenti di prodotto e nuove modalità di acquisto e fruizione del pacchetto di vacanza”.



Le agenzie potranno scegliere tra due tipologie di pacchetto, comfort e smart, la seconda delle quali è caratterizzata dalla maggiore flessibilità. “Abbiamo detto che sarebbe stato un inverno foriero di importanti novità e questa è solo la prima. Saranno mesi davvero densi e ne siamo felici. Questo periodo complesso non ci ha fermati e abbiamo continuato a lavorare per dar forma ai progetti che ci eravamo prefissati di realizzare”, conclude il presidente Roberto Pagliara.