Verde & antico: i borghi dell’entroterra romagnolo come ‘ufficio diffuso’

12:35

Verde & antico lancia una nuova idea: proporre i borghi e l’entroterra come ufficio diffuso, per dare la possibilità di lavorare in smart working nelle valli Marecchia e Conca.

Pubblicità

Questi borghi dell’entroterra romagnolo possono infatti offrire a chi sceglie lo smart working un’esperienza di soggiorno unica, arricchita dal patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico di una bella parte di Italia situata fra mare e colline.

Cresce infatti la domanda di soggiorni che abbinino vacanza e lavoro in un viaggio di media e lunga durata. Questo trend spinge verso un incremento delle presenze turistiche e della permanenza media, una maggiore destagionalizzazione della domanda e un incremento della spesa media pro capite con ricadute positive sul tessuto produttivo del territorio.



Verde & antico si propone come soggetto di riferimento per questa categoria di ospiti attraverso la realizzazione di proposte loro dedicate che coinvolgano strutture ricettive, della ristorazione e produttori delle valli Marecchia e Conca.



L’operatore ha selezionato varie tipologie di strutture nelle valli Marecchia e Conca, dall’agriturismo a contatto con la natura, ad appartamenti e case indipendenti in antichi borghi.

A completamento dell’offerta dedicata, vengono presentate diverse esperienze: trekking con guide, visite ai centri storici, visite alle fattorie didattiche, alle cantine e ai frantoi, ai mulini dove si producono farine con antichi grani.



“Le nostre strutture sono disponibili per la stagione 2022, da marzo a maggio e da settembre a novembre, per gruppi aziendali o clienti individuali - spiega Silvano Poltronieri (nella foto), general manager del progetto co-finanziato dall'Ue - con la possibilità di dislocare le persone in strutture vicine tra loro ma ognuna con la sua particolarità. Tra le località che fanno parte del progetto ricordiamo Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Casteldelci, San Leo, Coriano, San Clemente, Montefiore Conca e gli altri comuni dell’entroterra della provincia di Rimini”.