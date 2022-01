di Amina D'Addario

09:20

“Per noi la cosa principale è avere la maggioranza di Ita Airways. I tedeschi possono entrare come partner commerciale oppure anche come azionista di minoranza. Noi vogliamo gestire la società, altrimenti non faremmo questa operazione”. Gianluigi Aponte, presidente del Gruppo Msc, rinuncia alla sua proverbiale riservatezza e in un’intervista al Corriere della Sera svela gli obiettivi della partnership con Ita Airways insieme a Lufthansa. E mette in chiaro: “Non vogliamo essere uno ‘sleeping partner’”, vale a dire non saremo un socio che resta a guardare.

I piani prevedono in particolare, si legge sul quotidiano, la “realizzazione di sinergie con il nostro business, tanto sul versante delle crociere quanto su quello del trasporto merci”. Un esempio? “Per le crociere - spiega Aponte -, vogliamo facilitare l’afflusso dei passeggeri nei porti italiani dove attraccano le nostre navi. E in quelli esteri, come Miami negli Stati Uniti o Dubai negli Emirati Arabi”.







Il fondatore di Msc precisa però che i ragionamenti sugli aeroporti della Penisola nei quali la presenza della compagnia guidata da Altavilla potrebbe aumentare sono ancora in fase embrionale. “Stiamo valutando, bisogna in ogni caso studiare la redditività di ogni mossa e di ogni scalo. Sono considerazioni che - aggiunge Aponte - approfondiremo con il management della compagnia”.