12:17

Il presidente di Astoi, Pier Ezhaya (nella foto), commenta a caldo l’ampliamento dei corridoi turistici e la proroga di quelli esistenti.

"Accogliamo favorevolmente la proroga dei corridoi turistici e l’ampliamento ad altre destinazioni nonostante siano rimaste escluse dalla nostra richiesta alcune mete molto importanti. Questa ordinanza consente comunque, al nostro comparto, di continuare, almeno parzialmente, a lavorare”.

“Tuttavia – prosegue il presidente - auspichiamo al più presto la rimozione del divieto a viaggiare per turismo in vigore in Italia da marzo 2020, così da fa ripartire realmente tutti gli operatori e allinearci a tutti i Paesi europei che mai in questi due anni hanno adottato un simile approccio. Continueremo a lavorare ed interloquire con il Ministero della Salute e del Turismo affinché si possa al più presto tornare a viaggiare in tutto il mondo."