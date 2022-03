Le vacanze attive di Domina: nasce D Sport

14:48

Domina rilancia sulle vacanze attive. Il tour operator ha creato D Sport, una nuova realtà che coordina tutte le attività sportive nei villaggi.

Lungo l’elenco degli sport che possono essere praticati in vacanza con l’operatore: beach volley, beach soccer, beach tennis, atletica, ginnastica in palestra, nuoto, sub, snorkeling, golf, e persino orienteering.



Da aprile di quest’anno Domina Coral Bay ospiterà anche un D Sport Info Point, ovvero un punto informazioni accanto all’area sportiva in cui noleggiare attrezzature ed essere indirizzati verso l’attività più adatta.



Tra le novità, anche il Padel, ovvero l’attività in maggiore ascesa negli ultimi mesi. Inoltre, precisa la nota dell’operatore, “al Domina Coral Bay è appena nata una nuova Beach Arena di ben 2.500 metri quadrati. Illuminata e quindi utilizzabile anche di sera, è dotata di una tribuna coperta da ben 300 posti”.