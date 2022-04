New entry in Sicilia per Ecoluxury, Retreats of the World

14:45

New entry per Ecoluxury, Retreats of the World di Viaggi dell’Elefante: l’offerta si arricchisce con una novità in Sicilia per la Collection con l’Adler Spa Resort situato nei pressi della riserva naturale di Torre Salsa, nel Comune di Siculiana.

“Siamo onorati di avere nella nostra Collection, l’Adler Spa Resort Sicilia, un gioiello di eleganza e ricercatezza perfettamente incastonato in un paesaggio scenografico - spiega Enrico Ducrot (nella foto), ceo di Ecoluxury e a.d. di Viaggi dell’Elefante – perché interpreta al meglio la nostra filosofia dove alta gamma e sostenibilità coesistono e sono complementari, per soddisfare una domanda sempre più esigente ed attenta all’impatto che ha il turismo sull’ambiente e sulle comunità ospitanti”.



Il complesso 5 stelle verrà inaugurato a inizio luglio ed è composto da più strutture di un solo piano in cui si trovano le suite degli ospiti; la ristorazione, ispirata alla cucina tipica siciliana, è reinterpretata in chiave gourmet mentre il Centro Wellness & Spa permette all’ospite di godere della vista mare durante i trattamenti di thalassoterapia ed applicazioni vulcaniche.