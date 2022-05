Uvet Hotel Company, la Special Academy arriva alla seconda edizione

19:30

Un evento di specializzazione per gli chef dei resort del gruppo: la Special Academy di Uvet Hotel Company è arrivata alla seconda edizione, con un appuntamento che si è tenuto al Baia dei Mulini Resort & Spa di Erice. Il corso è stato diretto dallo chef Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di Masterchef.

Il nostro obiettivo è migliorare e rendere sempre più moderni i resort con un’attenzione maggiore alla cucina gourmet - spiega Beppe Pellegrino (nella foto), responsabile di Uvet Hotel Company -. Per questo motivo in tutti i Club Settemari by Uvet Hotel Company proporremo una cucina con uno speciale servizio al piatto”.



All’iniziariva hanno partecipato tutti i responsabili delle cucine dell’Infinity Resort, del Mursia Resort & Spa, del Baia dei Mulini Resort & Spa,del Gangehi Island Resort nelle Maldive, dell’Hotel Berna di Milano, del Twiga Beach Resort&Spa a Watamu in Kenya e dei Settemari Club Blue Lagoondi Marsa Alam, Sol Falcò di Minorca, Mitsis Norida Beach di Kos e Mitsis Rodos Maris di Rodi.