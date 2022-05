Norwegian Escape torna in Europa

10:12

La Norwegian Escape, la prima nave della Breakaway-Plus Class del brand, torna in Europa dopo 7 anni. La nave approda a Civitavecchia, Roma, per offrire crociere da sette a 11 notti per tutta la stagione.

Gli itinerari della Norwegian Escape prevedono scali nei porti più amati del Vecchio Continente, tra cui Santorini, Mykonos, Napoli e Livorno, oltre a gemme nascoste, come La Valletta e Messina. Gli itinerari prevedono scali da cinque a otto porti per un massimo di 13 ore e con non più di due giorni in mare. La Norwegian Escape debutterà anche con la popolare serie Meet the Winemaker di NCL in Europa mentre navigherà tra le isole greche e l'Italia.



“L'Europa è sempre stata una destinazione da non perdere per i viaggiatori di tutto il mondo ed è una meta chiave per le crociere per NCL - ha affermato Kevin Bubolz, managing director Europe di Norwegian Cruise Line -. Ci sforziamo di offrire ai nostri ospiti una vasta gamma di destinazioni e itinerari. Siamo entusiasti che la stagione europea di quest'anno sia quella più ampia fino ad oggi, con otto navi e più di 100 porti di scalo”.



Saranno infatti otto le navi di NCL a solcare le acque europee questa estate. La flotta farà scalo in più porti europei di qualsiasi altra compagnia di crociere, offrendo agli ospiti una scelta più ampia che mai. Anche la Norwegian Prima, la new entry della flotta di NCL e la prima della rivoluzionaria Prima Class, farà il proprio debutto.