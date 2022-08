Msc Crociere: Ferragosto da record per gli scali in Italia

14:58

Un totale di 217mila passeggeri movimentati per 11 navi in 16 porti italiani. Sono questi i numeri di Msc Crociere per il periodo di Ferragosto nella Penisola.

Tra le città maggiormente coinvolte dall'indotto turistico ci saranno Genova, Napoli, Civitavecchia, Palermo e Bari.



“Anche per questa estate l’Italia e il Mediterraneo sono protagoniste indiscusse della programmazione Msc Crociere - commenta il managing director Leonardo Massa -. Sono tanti gli italiani che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto a bordo delle nostre navi". Tra le mete più gettonate anche il Nord Europa.



"Il boom di crocieristi - aggiunge Massa - conferma che gli sforzi per far ripartire tutte le nostre navi della flotta sono stati premiati e che le vacanze in crociera sono in cima alla lista delle preferenze degli italiani e non solo"



Ma le prenotazioni guardano anche all'autunno e all'inverno, "non solo nel Mediterraneo, ma anche ai Caraibi, negli Emirati Arabi e nel Mar Rosso".