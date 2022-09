12:06













Michele Serra di Quality Group e Danilo Curzi di Idee per Viaggiare: due nomi ben noti sul mercato, che nelle ultime interviste rilasciate a TTG Italia non hanno fatto mistero nel ribadire una politica di sviluppo improntata a valori e strategie molto simili.



Entrambi hanno sfruttato i lunghi mesi della pandemia per ottimizzare il lavoro e prepararsi alla ripresa. Questo grazie anche a investimenti nella tecnologia, nel crm e nella formazione. E ora sono pronti a ripartire, puntando su mete importanti come il Giappone ma anche su destinazioni emergenti.



Nel podcast di oggi, a cura del direttore di TTG Italia Remo Vangelista, si analizzano similitudini e punti di contatto fra due operatori che stanno riprendendo le fila di un discorso solo interrotto dall’emergenza Covid, ridisegnando l’attività sulle nuove esigenze manifestate dai viaggiatori.