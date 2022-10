08:04

""Noi ci siamo sempre stati". Mario Zanetti lo dice quasi a bassa voce per non disturbare. È il suo modo di spiegare e raccontare il ruolo di Costa Crociere. Uno dei player che anche nei periodi più duri ha sempre cercato di immettere prodotto sul mercato.

Ma non bisogna farsi trarre in inganno dal tono soft di Zanetti, perché il direttore generale della compagnia di crociere è uomo di esperienza e di profilo.

La sua lunga frequentazione con il mercato asiatico ha creato un manager capace di una visione di respiro internazionale che affronta il mercato europeo mantenendo sempre uno sguardo verso i mari lontani. Zone del mondo dove dall'avvio della pandemia è cambiato parecchio sia nell'approccio alla vendita sia nel prodotto..." (continua sulla digital edition)