di Isabella Cattoni

08:04

Primi passi in casa King Holidays per il nuovo direttore commerciale Roberto Minardi (nella foto), una figura che in realtà approda al tour operator dopo un lungo percorso professionale compiuto in diversi operatori italiani, da Sprintours ad Alpitour, Viaggi del Ventaglio, Settemari, Futura Vacanze e Gruppo Oltremare Caleidoscopio.

Gli obiettivi

Minardi arriva ora in King Holidays convinto che per il brand ci siano ampi margini di sviluppo e di potenziamento dell’offerta. “King Holidays quest’anno è giunto al giro di boa dei 30 anni di attività e le prospettive per il futuro sono positive. Il mio obiettivo è quello di crescere in modo ponderato, sfruttando e rafforzando la partnership con le agenzie di viaggi”.



King Royal Club

Attualmente il t.o. collabora con circa mille 800 punti vendita, ma il 40% del fatturato deriva dalle 110 agenzie preferenziali parte del King Royal Club. “L’obiettivo è quello di incrementare del 30% il numero di queste adv partner, che avranno a disposizione nuovi strumenti di fidelizzazione e potranno contare su contratti particolarmente premianti, specie per chi sfrutterà la finestra dell’advance booking”.



L'attività

L’attività del t.o. continuerà a muoversi sui due filoni dei viaggi di gruppo e dei viaggi per individuali, che “si dividono in modo paritario i volumi di fatturato. Va detto che i prodotti proposti sono differenti e che vorremmo in futuro spingere maggiormente anche sugli itinerari a lungo raggio per gli individuali”. Attualmente, e con un andamento un po’ in controtendenza infatti, King Holidays viene scelto dai viaggiatori individuali soprattutto per city break in Europa e viaggi a medio raggio, con importanti riscontri ad esempio su Medio Oriente, Turchia, Azzorre.



Gli investimenti futuri

Per il 2023, Minardi ha le idee chiare: “Lavoreremo su diversi fronti, a cominciare da prodotto e marketing. Al centro degli investimenti anche una nuova pianificazione commerciale, con l’inserimento di ulteriori figure”. Minardi insiste anche sulle campagne commerciali già programmate per il 2023, che saranno “Più aggressive e premianti”.



Numeri

Intanto, i numeri stanno dando ragione agli sforzi compiuti: “A oggi – chiude il manager – dei 900 posti volo bloccati per Immacolata e Capodanno, ne abbiamo ancora disponibili una sessantina. E le prenotazioni per il 2023, specie sul fronte gruppi, sono già decollate".