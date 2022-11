Originaltur festeggia i 33 anni nel deserto

13:05

Una location d'obbligo per il 33esimo compleanno di Originaltur. Il tour operator celebrerà la ricorrenza ogni mercoledì, fino al 9 dicembre, con gli ospiti che hano scelto il campo tendato Desert Night Camp nella regione desertica dell'Oman, con una festa (con tanto di torta).

"Originaltour - ricorda l'operatore in una nota - è stato fondato da Loredana Arcangeli e Luciano Paparelli, nel lontano 1989 proponendo viaggi in Medio ed Estremo Oriente, in Australia e Pacifico. Nel 1999 ha iniziato per primo in Italia a programmare viaggi di gruppo e individuali in Oman, meta sconosciuta agli italiani, e oggi è uno degli operatori riconosciuti come specialista della destinazione, con tanto di ufficio a Muscat, la capitale del Sultanato".



A metà degli anni '90 la sua attività si è espansa con i viaggi per subacquei, arrivano sul Mar Rosso, in Malesia e in Indonesia.



"Oggi il valore di un viaggio è dato dalle esperienze che si possono fare sul posto - commenta Loredana Arcangeli, direttore generale dell’operatore - , quelle vere che consentono di entrare in contatto con le persone, emozionarsi sotto le stelle nel deserto, nel silenzio più completo. Non è un caso se i tour che sono tra i più richiesti in Oman sono quelli della linea Adventure, dove si dorme in campi mobili e fissi nel deserto, si viaggia soltanto in fuoristrada e alcuni pasti sono al sacco: chi viaggia vuole emozionarsi e noi offriamo l’opportunità di farlo ma con la sicurezza e la garanzia di un operatore che conosce la destinazione nei minimi dettagli”.