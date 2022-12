Royal Caribbean, battezzata a Port Canaveral Wonder of the Seas

15:55

Battesimo per Wonder of the Seas. Royal Caribbean ha dato il benvenuto ufficiale alla nuova nave a Port Canaveral, in presenza di Wonder Mom Marie McCrea, madrina originaria della Pennsylvania.

La cerimonia ha segnato anche l'inizio di un nuovo capitolo per Wonder, che sarà per tutto l’anno la nuova nave di Port Canaveral dedicata alle vacanze in famiglia.



Presenti alla cerimonia il presidente e amministratore delegato del Gruppo Royal Caribbean Jason Liberty, il presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean International Michael Bayley, e la figlia di Marie, Allie.



"Wonder of the Seas incarna l'attenzione del Gruppo Royal Caribbean per l'innovazione senza pari, il design sostenibile delle navi da crociera e il nostro impegno a offrire vacanze memorabili e di livello mondiale, in modo responsabile - ha dichiarato Jason Liberty -. Questo traguardo rappresenta il culmine di milioni di ore di lavoro delle menti più innovative del settore, che si sono impegnate per dare vita all’ultima meraviglia del mondo".