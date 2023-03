I ‘viaggi imperdibili’ di Tour2000AmericaLatina

15:21

Messico, Cuba, Costa Rica, Bolivia e Perù al centro della nuova programmazione di Tour2000AmericaLatina. Il tour operator alza il velo sull’offerta per l’estate 2023 e rilancia sui Viaggi Imperdibili, gamma di itinerari di gruppo a conferma immediata per un minimo di due partecipanti.

Le proposte hanno partenze a date fisse e includono nella quota a persona voli intercontinentali e domestici, hotel, trasferimenti e guida in lingua italiana.



Tra le proposte della programmazione estiva, ‘Esplorando il Messico’, itinerario con partenza il 1 agosto alla scoperta dei siti archeologici come Uxmal, Chichen Itza e Palenque e dei paesaggi naturali, dal Canyon del Sumidero alla Riviera Maya.



Due gli itinerari, invece, per chi vuole raggiungere l’Isla Grande: ‘Magica Cuba’, con partenza 29 luglio e 12 agosto; e ‘Spirito di Cuba’, con partenza 7, 14 e 28 agosto.



In Costa Rica, il t.o. prevede partenza il 4 agosto per ‘Esplorando la Costa Rica’, viaggio tra le meraviglie naturali del Parco Totuguero, del vulcano Arenal e del bosco di Monteverde al Parco Rincón de la Vieja, con pernottamenti in ecolodge.



In Bolivia l’operatore propone ‘Todo Bolivia’, in partenza 4 e 18 agosto, e ‘Bolivia Express’, in partenza 11 agosto.



Ci sono poi ‘Colori del Perù’ con partenze 15 e 29 Luglio e 5, 12 e 19 agosto e ‘Perù Express’ con partenza 14 agosto. Due infine le proposte in Brasile: ‘Rio e la Rotta delle Emozioni’ con partenza il 3 agosto e ‘Esplorando il Brasile’ con partenze il 3 e 17 agosto.